La première décision de la femme qui a gagné 758 millions de dollars

On vous en parlait ici : un joueur a remporté la somme complètement folle de 758,7 millions de dollars au Powerball. Il s'agit en fait d'une joueuse. L'identité de la gagnante a été dévoilée: il s'agit de Mavie Wanczyk, une femme de 53 ans vivant dans le Massachusetts. Elle a découvert qu'elle avait gagné peu après avoir quitté son lieu de travail au Mercy Medical Center.

© ap. © ap. C'est un collègue qui a jeté un oeil à son ticket et lui a annoncé la nouvelle. "Je ne savais plus conduire", confie la chanceuse, pétrifiée. Son collègue l'a raccompagnée chez elle.



Mavis a deux enfants, un garçon et une fille, qui ont vu leur père mourir dans un accident de voiture en 2016. Elle a choisi les numéros cochés en fonction des dates d'anniversaire des membres de sa famille.



"J'ai peur mais ça va aller"

Sur le plan financier, cette mère de famille était habituée jusqu'à présent à "se débrouiller" avec ce qu'elle avait. Être soudainement propulsée dans le cercle des Américains les plus riches, va lui demander un temps d'adaptation. "J'ai gagné, j'ai peur, mais ça va aller". "Je suis encore en train de descendre de mon nuage et je veux juste être moi, être seule et pouvoir décider ce que je veux faire", a-t-elle ajouté, en précisant avoir décidé de sortir de l'anonymat pour "en finir" et qu'on la laisse tranquille.



Sa première décision de riche

Sa première décision fut facile à prendre. Elle a déjà appelé son patron pour lui annoncer qu'elle ne reviendrait pas travailler. Les journalistes lui ont demandé comment elle comptait fêter son changement de vie, ce jeudi soir.



Elle a répondu en riant: "Je vais me cacher dans mon lit." Elle a ajouté: "Je veux juste m'asseoir et me détendre. J'avais un rêve. Il est devenu réalité. Je voulais prendre ma retraite et elle arrive plus tôt que prévu."



Le propriétaire de la boutique où le billet gagnant a été vendu a annoncé qu'il ferait un don de la commission de 50.000 dollars qu'il recevra, à des organismes de bienfaisance locaux axés sur l'éducation des jeunes.



La loterie aux Etats-Unis est taxée comme un revenu. Un quart de la somme sera notamment collecté par le gouvernement avant que Mavie puisse en voir la couleur. Elle a dû choisir entre un paiement annuel durant 30 ans ou un paiement forfaitaire de 480,5 millions de dollars. Comme la plupart des gagnants, elle a opté pour le versement en une fois, d'une somme moins importante.



Manvic avait une chance sur 292 millions de trouver les six numéros gagnants.

