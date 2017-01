La présentation de l’usine de transformation de déchets en engrais BIO du jeune promoteur Moussa DIOUF

Depuis 1997, date à laquelle le Groupe OXALOR® a acquis les brevets sur la technologie OXALOR®, il n’a eu de cesse de développer ses recherches et ses installations par de nouveaux brevets déposés à l’international.



Ses ingénieurs sont parvenus à créer et fiabiliser une nouvelle technologie révolutionnaire, innovante et écologique afin de traiter et de valoriser nos ordures ménagères. La gestion des déchets constitue aujourd'hui un enjeu et une compétence clé pour les collectivités qui en ont la charge.



Cette compétence est avant tout un défi. Le Groupe OXALOR® a plusieurs fois démontré son dynamisme en développant des installations à la pointe de la technologie ainsi que son expertise en recevant plusieurs prix attribués par des organismes de recherche et d’invention pour sa gestion technique, économique et organisationnelle exemplaire dans le cadre d’une politique maîtrisée des déchets et de l’environnement.



Aujourd’hui, l’Etat du Sénégal dépense plus de 13 milliards par année pour l’achat d’engrais qui ne fertilise pas nos sols, plus de 10 milliard pour l’UCG par an pour la gestion des 1700 tonnes de déchets que produit Dakar par jour.



J’ai suivi l’émission de M.Cheikh AMAR,le PDG du TSE, qui disait qu’il est temps que le Sénégal commence l’utilisation de l’engrais BIO et je suis totalement d’avis avec lui parce que l’engrais BIO fertilise davantage nos sols et il est temps que le Sénégal soit autonome en engrais.