"La pression sera du côté du Sénégal" (Hugo Bross, coach Cameroun)

Le Cameroun affronte le Sénégal, ce soir en match de quarts de finale Can 2017. Une rencontre qui s'annonce palpitante et que l'entraîneur des "Lions" Indomptable Hugo Bross espère tout de même gagner.



"Nous sommes confiants pour ce match. Le groupe est dans un bon état d'esprit. on sait très bien qu'on va jouer contre une bonne équipé qui a montré dans les matchs de groupe qu'elle a des joueurs de qualité. De notre côté, on croit vraiment à nos chances. Je dirais que la pression se trouve du côté des Sénégalais. Ils sont les vrais favoris, parce qu'ils ont prouvé qu'ils savent jouer au football lors de leurs rencontres, notamment face à la Tunisie, au Zimbabwe et à l'Algérie", a-t-il expliqué à la presse.