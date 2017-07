La réaction d'Emmanuel Macron lorsqu'on offre à sa femme une... crème anti-âge

Le 29 juin dernier, Emmanuel et Brigitte Macron étaient invités à la Station F, un incu­ba­teur de start-up financé par Xavier Niel. Et il se souviendra longtemps de cette visite puisqu'une jeune femme s'est permise d'offrir une crème anti-âgé à la Première Dame...



Brigitte Macron tente de la cacher du mieux possible, mais les remarques sur son âge l'ont beaucoup blessée. Le 29 juin dernier, elle était en déplacement avec Emmanuel Macron, son mari, pour l'inauguration de la Station F, un incu­ba­teur de start-up. Alors qu'il tentait d'avancer à travers une foule compacte, une jeune femme a tendu un pot de crème anti-âge au Président pour la Première Dame...



Ce sont les caméras de Quotidien qui ont immortalisé ce moment, très gênant. En effet, cette jeune femme tend le pot de crème au Président, lui précisant que c'est "pour Brigitte", et il accepte de prendre la pose pour que cette dernière puisse faire une photo. Cette entrepreneuse, n'a pas hésité à rabrouer gentiment Emmanuel Macron, qui tenait le pot à l'envers. Au moment de le retourner, il n'a pas pu s'empêcher de faire une moue très étrange.



Une différence d'âge qui dérange



Brigitte et Emmanuel Macron ont 24 ans d'écart. Une différence d'âge qui en dérange beaucoup. Dans une interview accordée à Femme Actuelle il y a quelques mois, le Président de la République confiait : "C'est mon épouse, la femme de ma vie. Nous avons décidé de construire une vie en commun, même si les représentations sociales n'étaient pas avec nous. C'est de la misogynie ordinaire. Si les rapports d'âge étaient inversés, tout le monde trouverait cela formidable. Notre histoire m'a beaucoup appris. On ne se construit jamais dans le regard des autres."



Source: Voici