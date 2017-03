La réaction de Farba Senghor à son exclusion du Pds: "C'est Karim Wade qui est derrière tout, il est très méchant"

Farba Senghor juge "anti-démocratique" son exclusion du Parti démocratique sénégalais ( Pds) et accuse Karim Wade, le fils de l'ancien président d'être l'instigateur de cette mesure discipline qui selon lui, a violé les textes du parti. "En ce qui me concerne la décision de notre parti, Pape Samba Mboup et moi, elle est anti-démocratique. Car nos statuts et règlements intérieurs prévoient que le militant mis en cause soit déféré devant le Secrétariat national, avec même un assistant (avocat). La procédure est violée", a-t-il dénoncé, interrogé par le quotidien L'Observateur.



"Le Président Wade est âgé et un groupe l'a pris en otage. Il s'agit de son fils, Karim Wade, Oumar Sarr et Me Amadou Sall. Ils le manipulent. Karim est très méchant. Il est à l'origine de tout ce qui est arrivé au Pds. Si le parti a perdu le pouvoir, c'est sa faute. C'est depuis 2009 qu'on commencé à mettre effectivement à perdre le pouvoir.



Car, c'est à partir de là que Karim Wade a commencé à mettre sa main dans le fonctionnement du Pds. Il a fait liquider tous les hauts responsables du parti. Il a écarté les amis de son père qui ont fait un long compagnonnage avec lui. C'est à partir de là que nos adversaires ont trouvé une voie idéale pour écarter le Pds du pouvoir. C'est ce qui s'est répercuté à la présidentielle de 2012 et jusque-là, nous n'arrivons pas nous ressaisir. Le malheur du Sénégal, c'est Karim Wade, avec son groupe constitué de Oumar Sarr, Me Aadou Sall....", a-t-il ajouté.



"Aujourd hui, a-t-il poursuivi, c'est la défaite de Me Abdoulaye Wade que d'avoir laissé les trotskistes et écartés ses propres fils dans le contrôle du Pds. La main de Karim Wade est derrière notre exclusion. Il a tout chamboulé depuis qu'il a mis sa main dans le Pds. Karim Wade veut des béni-oui-oui comme Oumar Sarr".



Quid de son avenir politique? "Cette exclusion du Pds ne me fait rien du tout. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Une porte s'est fermée, une nouvelle va s'ouvrir...", avance Farba Senghor sans plus de précisions.



L'ex-chargé de propagande du Pds,a auparavant remercié Me Wade et son épouse Viviane pour leur compagnonnage qui aura duré selon lui, une quarantaine d'années. " Je remercie Le Président Wade pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je sais que c'est un homme bien. Il a beaucoup fait pour des millions de Sénégalais. Il a transformé beaucoup de vies de Sénégalais, d'Africains, parmi lesquels, Farba Senghor. Je ne peux renier mon passé politique. Je remercie également son épouse, Viviane qui m'a beaucoup couvé à un moment donné", a-t-il clos son propos.