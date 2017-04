Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La recette du jus de ditakh Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2017 à 13:51 commentaire(s)| Le ditakh est un fruit tropical avec un gros noyau, recouvert de fibres et d’un peu de chair à la couleur verte. Ce fruit peut être mangé tel quel ou utilisé pour faire un jus. Je vais aujourd’hui vous donner la recette du délicieux jus de ditakh, très consommé au Sénégal, notamment durant le mois de ramadan.

Préparation : 20min

Repos: 2h minimum

Coût : pas cher

Difficulté : facile



Pour 1.5l de jus de ditakh:

Ingrédients :

1Kg de ditakh, sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de fleur d’oranger pour parfumer davantage la boisson.



Préparation du jus de ditakh:

Enlever la peau des ditakh et les mettre dans 1.5l d’eau.

Laisser reposer 2h puis sortir les ditakh en les grattant très bien pour récupérer la chair.

Enlever les noyaux de ditakh.

Mélanger et filtrer le jus.

Rajouter le sucre vanillé, la fleur d’oranger et sucrer selon vos goûts.

Servir le jus de ditakh très frais, avec des glaçons.



Senecuisine.com



