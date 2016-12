Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La recette pour bien s’habiller quand on est ronde Rédigé par leral.net le Lundi 26 Décembre 2016 à 02:30 | | 0 commentaire(s)|

Épaules et cuisses rondes, fesses et ventre rebondis, poitrine généreuse…? Vous avez une silhouette en O : des rondeurs réparties de façon harmonieuse sur l’ensemble du corps. Si votre quotidien vestimentaire ressemble au vestiaire d’un joueur de rugby, vous faites erreur ! Vous avez une silhouette généreuse et féminine, voici donc cinq règles à respecter lors de l’élaboration de vos tenues afin de mettre votre silhouette en valeur.







1) S’habiller quand on est ronde : Le déclic psychologique





Sachez premièrement que chaque silhouette a ses points forts et ses petits défauts à camoufler. Certes, vous n’avez pas la silhouette d’un mannequin qui fait du 34, mais regardez vous dans la glace et appréciez vos points forts que d’autres femmes vous envient. Une poitrine généreuse, un port de tête digne d’une reine, une peau de pêche, de jolies fesses rebondies ? Quels qu’ils soient, sachez les apprécier et aimer votre silhouette dans son intégralité.



Acceptez-vous et aimez votre corps et vous verrez qu’un premier pas sera déjà fait ! Marchez le dos bien droit et la tête haute en faisant claquer vos talons (pas trop fort quand même !) pour un bon boost de confiance en soi. Et maintenant apprenez comment mettre en valeur vos magnifiques atouts dans les quatre prochains points.



Une petite dernière avant de s’y mettre : saviez-vous que 85% des hommes préfèrent les rondes ? Les rondeurs au niveau de la poitrine et des hanches étaient considérées comme des emblèmes de fécondité dans l’ancien temps. Les rondeurs sont donc attirantes pour les hommes qui préfèrent de loin un bon 42 à un maigre 34.







2) L’importance de la coupe





Commençons par le début : le choix de la coupe de vêtement. Voici la règle de base, qui quand vous l’aurez assimilée, vous simplifiera la vie. Vous devez miser sur des pièces qui ont un effet vertical sur votre silhouette. Des pièces qui sont coupées de haut en bas comme une veste ouverte par exemple, des décolletés en V, ou bien un pantalon droit. Les blocs de verticalité formés par ces pièces vont venir unifier votre silhouette et l’allonger grâce à un effet trompe-l’œil.



Si depuis le début vous pensiez qu’il fallait vous habiller en mode « boyfriend » pour mieux vous camoufler, vous aviez tort ! Vous apparaitrez plus grosse et qui plus est négligée… Le mieux est de choisir des pièces ajustées et à sa taille. Le coupé droit est votre meilleur ami car il unifie une partie de la silhouette : celle sur laquelle vous ne voulez pas porter attention.



Vous comprendrez alors que si ce sont vos hanches qui vous complexent terriblement, mais que vous avez la taille marquée, vous devez choisir un pantalon coupé droit depuis la naissance de vos hanches jusqu’à vos chevilles. Les jupes droites sont aussi de très bonnes alliées !



Si c’est votre ventre que vous voulez cacher alors misez sur des hauts coupés droits à encolure bateau par exemple qui unifieront le haut de la silhouette. Vous pouvez alors porter une jupe trapèze simple sans plissage.







3) L’art de bien associer les couleurs





Surtout ne faites pas l’erreur de ne porter que des couleurs sombres ou du noir. Vous devez apporter de la couleur à votre silhouette afin de mettre vos jolies formes en valeur ainsi que votre teint.

Si vous voulez porter du noir ou des couleurs sombres, ne choisissez qu’une pièce par tenue. Le pantalon noir coupé droit est un essentiel de garde-robe. Portez-le donc avec des hauts de couleurs pastels ou de couleurs fortes.





Pensez aussi au bordeaux, vert émeraude, bleu minuit, caramel et tons bruns afin de jouer sur les harmonies de couleurs.



Il en va de même pour les imprimés et motifs. Les imprimés bien portés apportent beaucoup de style à une tenue. Le mieux est de les porter sur une seule partie de votre silhouette que vous voulez mettre en avant. Par exemple, si vous portez un t-shirt à motifs, unissez le bas de votre silhouette avec une jupe droite unie.







4) Des accessoires en proportion





Les basiques maintenant assimilés, passez au style ! Avoir du style passe forcément par les accessoires, alors ne sautez pas cette étape en vous disant qu’une bonne tenue se contente d’elle même. C’est comme meubler une maison sans y mettre la moindre touche de décoration. Les accessoires, ce sont ces touches de personnalité en plus que vous allez apporter à votre tenue.



La règle d’or quand on est ronde est très simple : misez sur des accessoires en proportion avec votre silhouette. Les bijoux tout fins ne sont pas pour vous, on les distinguera à peine et ils ne mettront pas vos formes en valeur.







5) Association de vêtements : le jeu des contrastes





Pour avoir du style, je le répète souvent, il s’agit de jouer avec les contrastes, d’entrechoquer les genres tout en restant dans les proportions de votre silhouette. Vous l’avez compris, si vous mettez du large en haut et un jogging en bas, ça ne marche pas !



Après avoir énoncé les différentes pièces basiques de votre garde robe, le temps est maintenant venu de savoir les associer avec goût.



Enfin, pensez aussi à soigner les détails ! Le maquillage, la beauté des pieds et des mains, la coupe de cheveux…la beauté fait aussi partie du style donc attardez-vous un peu plus le matin à mettre vos yeux, votre bouche et votre teint en valeur. C’est très important.











