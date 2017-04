La refonte partielle et la révision exceptionnelle du fichier électoral prendront fin le 23 avril pour l'intérieur du pays et le dimanche 16 avril pour la diaspora Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe que les opérations de refonte partielle des listes électorales combinées avec la révision exceptionnelle desdites prendront fin le dimanche 23 avril pour l'intérieur du pays et le dimanche 16 avril à l'extérieur du pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 16:32



