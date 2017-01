Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La reine Elisabeth II a failli se faire tuer par son propre garde du corps Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 14:28 | | 0 commentaire(s)| On l'a échappé belle : une nuit, alors que la reine se promenait, un garde a failli lui tirer dessus - pensant qu'il s'agissant d'un intrus...





C'est une anecdote bien curieuse qu'a dévoilé le journal britannique The Times le 4 janvier. Il faut savoir que la reine Elisabeth II adore se promener la nuit tombée, aux alentours du palais de Buckingham. Ainsi, comme le rapporte le journal, lorsqu'elle est tirée de son lit par une insomnie, elle enfile sa petite laine et descend faire une balade. Sauf qu'une nuit, cette petite habitude a failli lui coûter la vie...

The Times raconte en effet qu'un des gardes du palais - et ils sont nombreux à protéger la famille royale, de jour comme de nuit - a vu au loin, vers 3h du matin, une silhouette suspecte, alors qu'il patrouillait aux alentours de l'immense résidence. Pensant qu'il s'agissait d'un intrus, il l'a interpellé : "Qui va là !?", a-t-il crié... avant de se rendre compte qu'il s'agissait de la reine elle-même ! Tellement surpris, le surveillant en a même oublié sa politesse.

"Bon sang, votre Majesté, j'étais à deux doigts de vous tirer dessus !", lui a-t-il lancé, avant de se rendre compte de son langage châtié - qui est proscrit lorsque l'on s'adresse à une reine. "Ce n'est rien", lui a répondu Elisabeth II. "La prochaine fois je vous sonnerai, comme ça vous n'aurez pas à me tirer dessus". Une simple promenade de santé a failli se terminer en bain de sang : on a donc évité le pire...





Source: infos



