Le gouver­ne­ment britan­nique, qui déter­mine chaque année la somme allouée à la famille royale, a accordé une impor­tante augmen­ta­tion à la reine Eliza­beth II.



Du haut de ses 91 ans, la reine Eliza­beth II conti­nue à régner sur son pays avec le sourire. Elle sait se montrer géné­reuse et entre­tient avec ses sujets, un lien fort. Il faut dire que ceux-ci parti­cipent de sa richesse puisqu’ils lui versent, avec leurs impôts, une impor­tante somme d’argent. Et celle-ci va encore augmen­ter, précise CNN. Après avoir reçu 48 millions d’eu­ros en 2016, la nona­gé­naire en rece­vra 86 millions cette année, soit une augmen­ta­tion de 78% !



Si le gouver­ne­ment britan­nique a décidé d’être aussi magna­nime avec la famille royale, c’est pour une raison bien précise : la réno­va­tion du palais de Buckin­gham et de ses 775 pièces. Il faut refaire la plom­be­rie et l’élec­tri­cité de ce bâti­ment très ancien, où certains tuyaux et câblages ont été posés il y a plus de 60 ans.



Pendant les dix prochaines années, la somme d’argent allouée à la reine Eliza­beth II sera donc main­te­nue à un niveau très élevé, pour pallier les dépenses enga­gées par la famille royale pour prému­nir le palais contre les risques d’in­cen­dies et d’inon­da­tion. La sécu­rité de l’en­droit va égale­ment être accrue.



Cet argent supplé­men­taire ne servira pas vrai­ment à enri­chir person­nel­le­ment la reine, qui n’a pu mettre de côté « que » un million d’eu­ros l’an dernier. Et du côté de Buckin­gham Palace, on insiste sur le fait que la somme d’argent accor­dée à la reine, n’est fina­le­ment pas si élevée. Le gardien de la bourse royale, Sir Alan Reid a rappelé qu’en 2016, chaque citoyen du Royaume-Uni avait versé 73 cents à la famille royale. Moins cher qu’une baguette de pain !



