La réplique salée de Moustapha Diakhaté à Me El Hadj Diouf: "Nous allons régler les comptes à ces bouffons…"

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2017 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Diakhaté est très en colère contre Me El Hadj Diouf. Le Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar n’apprécie pas les sorties de l’avocat prenant position pour le Président Yaya Jammeh dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire de la Gambie. Invité de l’ émission "Jakaarlo Bi" de la Tfm, vendredi, il a, sur un ton ferme, mis en garde tous les « bouffons » qui, par leurs déclarations, ne respectent pas le peuple gambien ni le peuple sénégalais. « Nous n’accepterons plus cette anarchie. Nous allons, trés bientôt leur régler leur compte avant de nous tourner vers Yaya Jammeh », a dit le parlementaire. Qui poursuit, très énervé : « depuis plus de 30 ans, nous faisons face à une rébellion armée soutenue par une personne contre le Sénégal ; si aujourd’hui nous avons l’occasion de bouter cette personne dehors, nous n’allons pas nous en priver. Autant il est prêt à tout pour conserver le pouvoir autant nous sommes prêts à tout pour le bouter dehors. C’est une question de jours, Yaya Jammeh va partir le Sénégal à l’obligation de soutenir le peuple gambien ».

Pour rappel, l’avocat Me El Hadj Diouf, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, s’est distingué dans un premier temps par son soutien au Président déchu avant d’évoquer le droit de celui-ci à faire un recours à la cour constitutionnelle. D’ailleurs il a mis en place une coalition dénommée « Coalition contre la guerre en Gambie ».



Rewmi





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook