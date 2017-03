La réponse cinglante de la Cour de cassation à Fillon, Le Pen et Hollande

Ils sont les plus hauts magistrats de France et, ce mercredi, ils ont estimé nécessaire de sortir de leur réserve habituelle. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, et Jean-Claude Marin, procureur général près cette même Cour de cassation, ont publié un communiqué commun au nom de cette instance et du Conseil supérieur de la magistrature qu'ils président également.



Cette initiative très inhabituelle répond aux accusations portées contre la justice, la décrivant comme trop rapide voire partiale dans l'affaire autour de François Fillon, tout comme elle répond par ailleurs au soutien à la justice apporté successivement ce mercredi par Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, et François Hollande.



source:bfmtv