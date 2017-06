La revalorisation des pensions militaires de retraite et d’invalidité répare une injustice (Macky Sall)

(APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a salué l’adoption mercredi en conseil des ministres de dispositions portant revalorisation des pensions militaires de retraite et d’invalidité, des mesures qui viennent, selon lui, "corriger une injustice à l’endroit des anciens militaires et invalides et consolider l’amélioration de la condition militaire".



Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République a salué "l’adoption des modifications apportées aux lois 67–42 du 30 juin 1967 et 81–52 du 10 juillet 1981, en vue de la revalorisation des pensions militaires de retraite et d’invalidité".



Ces modifications "viennent corriger une injustice à l’endroit des anciens militaires et invalides et consolider l’amélioration de la condition militaire", a souligné Macky Sall.



Dans cette perspective, il a exhorté le gouvernement à "consolider la politique d’inclusion sociale en intégrant notamment nos compatriotes vivant dans les villages de recasement dans les dispositifs de la carte d’égalité des chances, de la Couverture maladie universelle, et des bourses de sécurité familiale".

