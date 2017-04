Mela­nia Trump met tout en œuvre pour tenter d’être une Première dame à la hauteur. Ce rôle la « déprime » , son couple avec Donald Trump est loin d’être au beau fixe et elle est de nouveau la risée de la toile, cette fois-ci pour sa photo offi­cielle très retou­chée . Une tannée pour elle qui espè­rait juste décro­cher de fruc­tueux contrats avec des marques et qui passe à côté de millions de dollars . Ses malheurs, elle les attri­bue en partie au quoti­dien britan­nique le Daily Mail.



Celui-ci avait laissé entendre dans un portrait de la First Lady, qu’elle avait été escort-girl par le passé. Des allé­ga­tions qui, selon Mela­nia Trump, ont grave­ment enta­ché sa répu­ta­tion et qu’elle a ferme­ment démen­ties, portant plainte pour diffa­ma­tion. Le jour­nal a retiré l’ar­ticle de son site web, et plutôt que d’af­fron­ter un procès avec l’épouse du président des États-Unis, il a négo­cié un accord finan­cier, révèle CNN .

S’ap­puyant sur une source proche du dossier, la chaîne de télé­vi­sion affirme que Mela­nia Trump sera dédom­ma­gée à hauteur de 2,7 millions d’eu­ros. Dans sa plainte initiale, elle avait exigé plus de 140 millions d’eu­ros de dommages et inté­rêts. Elle a en outre obtenu des excuses publiques.



Dans un commu­niqué, le Daily Mail a indiqué qu’il deman­dait « pardon pour tous les troubles causés à Mela­nia Trump ». Ce repen­tir et le gros chèque ne parvien­dront proba­ble­ment pas à la rendre plus popu­laire – une péti­tion circule pour qu’elle emmé­nage à Washing­ton D.C. car elle coûte très cher à New York – mais c’est déjà ça de pris.



source:Voici