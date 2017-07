La révolution énergétique en marche avec Taïba Ndiaye, Contour Global Cap des Biches, Bokhol, Malicounda et Sinthiou Mewane

Le sous-secteur de l’énergie est en train de faire un bond spectaculaire avec la mise en service des centrales de Taïba Ndiaye (105 MW), Contour Global Cap des Biches (85 MW), sans oublier les révolutionnaires centrales solaires de Bokhol (20 MW) et Malicounda (20 MW).



Dans un document officiel consulté par Leral.net, on y remarque que le sous-secteur de l’énergie est en train de confirmer son redressement avec un renforcement du parc de production. Précisément, il s’agit notamment de la mise en service d’une puissance de 270 MW en 2016 avec les centrales de Taïba Ndiaye (105 MW), Contour Global Cap des Biches (85 MW).



Mais la grande révolution a été l’érection en moins d’un an, des centrales solaires de Bokhal (20 MW) et Malicounda (20 MW). Quid de l’énergie en provenance de la République sœur de Mauritanie (40 MW).



La même source de leral.net annonce qu’une puissance équivalente est également attendue en 2017 avec, notamment le démarrage des travaux de la ligne 225 kV Tambacounda-Kolda-Ziguinchor pour un montant de 200 millions Dollars US et la contractualisation des projets dans le cadre de l’OMVG, dont la mise en service est prévue en 2018.



Il faut aussi noter l’extension, en cours, du réseau pour les zones périurbaine et rurale avec la mobilisation d’une enveloppe de 85 milliards F CFA. Ainsi que le déploiement des compteurs pré-paiement et intelligents ciblant 25 000 nouveaux clients à faibles revenus.



D’ailleurs, ce redressement du secteur s’est traduit par une baisse des prix de l’électricité de 10 à 15% pour près de 860 000 clients de la SENELEC.





Massène DIOP



