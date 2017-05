Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La robe (un peu courte) de Brigitte Macron moquée sur les réseaux sociaux (Revue de Tweets) Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2017 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

En déplacement à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN, ce jeudi 25 mai, Brigitte et Emmanuel Macron ont rencontré pour la première fois Melania et Donald Trump. Pour l'occasion, Bibi portait une robe noire, jugée un peu "courte"... Premiers pas à l'international pour notre "Bibi" nationale ! La Première dame de France, Brigitte Macron , était aux côtés de son mari Emmanuelle Macron , ce jeudi 25 mai, au sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le président de la République et son épouse ont rencontré pour la première fois Melania et Donald Trump ! Une première plutôt réussie pour Brigitte... mais sa robe, jugée "courte" et "peu conventionnelle" a suscité quelques moqueries sur les réseaux sociaux.

Pour son premier déplacement officiel, Brigitte Macron a dû prendre l'avion... Pas évident pour elle quand on sait qu'elle aurait la phobie des airs ! En compagnie des conjoints des nombreux chefs d'État présents sur place, la nouvelle Première dame a connu une journée chargée : rencontre avec des Français de Bruxelles à l'institut culturel, visite du musée Magritte, balade sur la Grand-Place de la capitale belge, rendez-vous à la boutique de maroqui­ne­rie de luxe Delvaux, et enfin, un dîner au château de Laeke. Eh beh !



Pour l'occasion, Brigitte Macron avait opté pour un ensemble noir signé Louis Vuitton. À savoir une robe très sobre, histoire de mettre en valeur ses jambes fuselées et des sandales en cuir assorties d'un sac à damier noir et camel. La particularité de ce dernier ? Sur le cuir du sac estampillé LV sont gravées les initiales de Brigitte Macron. S'il vous plaît !

Au cours de cette journée forte en émotion, la Frenchy First Lady s'en est tenue au protocole. Elle a tout de même été remarquée en train de discuter avec Gauthier Deste­nay, le mari du Premier ministre du Luxembourg. Et, assez rare pour le souligner, le seul "Premier gentleman" parmi ce parterre de Premières dames ! "Bibi" a aussi été aperçue en train de plaisanter avec Melania Trump, avec qui le courant semble bien passer.





Accueil Envoyer à un ami Partager