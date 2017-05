La route vers les demies : Pourquoi la Juventus a besoin d'une victoire en Ligue des Champions

La Juventus est un géant européen. Aucune équipe transalpine n'a remporté plus de titres de Serie A ou de Coupes d'Italie que la Vieille Dame. Cette saison, elle va même devenir la première formation à conquérir six Scudetti consécutifs, et seule la Lazio peut se targuer d'avoir accompli trois doublés de rang.



Les Bianconeri sont devenus totalement intouchables sur la scène nationale. Survoler la Serie A de la tête et des épaules, est devenu une routine pour cette formation. Et l'hégémonie n'a fait que s'accentuer au fil des années au gré des transferts réalisés pour affaiblir leurs concurrents. Les arrivées l'été dernier de Miralem Pjanic de Rome et de Gonzalo Higuain de Naples sont les exemples parfaits de cette "dictature".



La Juve a cependant beau être puissante, elle n'est pas au sommet de la "chaine alimentaire". Ses six ans de suprématie ont vu des joueurs comme Paul Pogba, Arturo Vidal et Alvaro Morata quitter les rangs de l'équipe pour d'autres cadors européens aux moyens encore plus conséquents. Paulo Dybala est la dernière star piémontaise à susciter l'intérêt des belles écuries étrangères.



Deux citations, prises de deux interviews différentes et parues à deux années d'intervalle et de deux membres du club, laissent deviner les ambitions nourries dans le Piémont. "Il ne faut pas que la conquête de la Ligue des Champions devienne une obsession, cela doit demeurer un rêve", a confié l'entraineur Max Allegri en mars 2016. "Mais cette saison, cela pourrait être une conclusion logique", a lâché Buffon la semaine dernière.



En insistant sur le fait que la conquête de l'Europe doit "rester un rêve" démontre que la Juventus est consciente de sa place actuelle dans le monde du football contemporain, et au sein duquel, une élite parait intouchable. Concernant la déclaration de Buffon, elle sugère que la Juve est fin prête pour se hisser au sommet. Après tout, "nous sommes en train de parler de la meilleure équipe en Europe", a confié Marcelo Lippi, ancien vainqueur du Mondial et dernier coach à avoir guidé la Vieille Dame vers un titre en Ligue des Champions.



Et il y a des signes qui en disent long sur l'ambition d'un club. Tandis que Pogba et Vidal ont filé vers d'autres destinations, des joueurs comme Leonardo Bonucci ont été préservés, tandis que Paulo Dybala a paraphé un nouveau contrat. Avoir gardé Bonucci a été la clé. Probablement, le "passeur long" le plus efficace de l'Europe, il a été primordial dans la construction de ce qui apparaît comme la meilleure défense d'Europe. Une arrière-garde positionnée en plus devant l'illustre Buffon.



De Lilian Thuram à Andrea Pirlo, en passant par Patrice Evra et Daniel Alves, très peu de clubs européens ont réussi à prolonger les carrières de trentenaires comme l'a fait le géant turinois. Les partenaires de Bonucci, Giorgio Chiellini et Andrea Barzagli ont aussi plus de trente ans, tandis que Buffon, bientôt quadragénaire, semble désormais éternel.



Cette défense, la meilleure de tous les temps en C1, avec seulement deux buts concédés durant toute une saison de Ligue des Champions, arrive au bout de son aventure commune. Allegri est également pressenti pour délaisser l'équipe et répondre à l'appel de la Premier League.



Peu de clubs en Europe ont investi d'une manière aussi importante que la Juve ces dernières années, et pour trouver la trace du dernier vrai flop réalisé par les dirigeants piémontais, il faut remonter à 2009 et le transfert du Brésilien Diego. Toutefois, pour confirmer son grand retour aux affaires, le club a encore besoin de franchir un cap en allant conquérir le plus beau des trophées.



L'acquisition de Higuain pour un montant de 90M€ a été une indication des intentions du club. S'il est quasi certain que la conquête de la Serie A aurait été assurée avec un avant-centre coûtant deux fois moins, il semble qu'avec "El Pipita", la Vieille Dame présente enfin autant d'arguments que le Barça, le Real Madrid et le Bayern Munich pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles.



Le doublé de Higuain contre Monaco la semaine dernière met les Piémontais dans une position plus que favorable en vue d'une deuxième finale de Ligue des Champions en l'espace de trois ans. Actuellement, l'international albiceleste affiche 5 buts en 10 matches, son meilleur total jamais réalisé en C1. Mardi prochain, il tentera d'améliorer encore ce chiffre. Et la Juve cherchera, de son côté, à faire un pas de plus vers un trophée derrière lequel elle court depuis 21 ans.



