La série "House of Cards" s'est invitée à la rencontre entre Trump et Poutine

Qui imite qui ? Une photo prise lors de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en marge du G20 qui se déroule depuis vendredi 7 juillet à Hambourg, a une nouvelle fois frappé par sa ressemblance avec une scène de la série américaine "House of Cards".



Sur le cliché, partagé sur Twitter par un journaliste du Guardian vendredi 7 juillet, le président américain tend la main à son homologue russe qui la regarde d'un air quelque peu songeur, voire franchement dubitatif.



L'image vous est familière ? Alors vous avez regardé la saison 3 House of Cards, dans laquelle Franck Underwood rencontre Viktor Petrov, le président russe, interprété à l'écran par Lars Mikkelsen.Cet épisode, diffusé en février 2015, s'inscrit donc sur la longue liste des "prédictions" de la série qui se sont réalisées.



Même si, comme l'ont fait remarquer certains internautes, ce cliché de Vladimir Poutine et Donald Trump, n'est pas forcément représentatif de la relation des deux présidents.



Car, en dépit de l'air perplexe du président russe sur la photo, les deux dirigeants se sont montrés plutôt souriants lors de cette petite conférence de presse. "C'est un honneur d'être avec vous", a ainsi déclaré Donald Trump, tandis que Vladimir Poutine s'est dit "ravi" de rencontrer pour la première fois, le président américain.



source: Yahoo