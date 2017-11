La sœur de Khalifa Sall menace : « Macky Sall saura à qui il a affaire si… »

« L’affaire Khalifa Sall commence à nous dépasser lais on laisse tout entre les mains de Dieu. On n’a peur de rien »,dixit Coumba Sall, sœur du maire. Selon elle, Khalifa Ababacar Sall soutient qu’il est « injuste » qu-il soit en prison pour des raisons « politiques ».

Se faisant menaçante, Coumba Sall avertit : « on veut qu’il retourne à la maison sain et sauf. « Macky Sall doit savoir que Khalifa Sall n’est pas son seul rival politique au Sénégal. Et si jamais quelque chose lui arrive, Macky Sall saura à qui il aura à faire », a-t-elle soutenu.

Elle déclare sur Rfm que « si le maire de Dakar citait des noms, il y aurait beaucoup de personnes qui le rejoindraient en prison. Mais, il reste digne et garde son calme ».

La famille du maire veut que justice se fasse le plus vite possible.

Leral.net