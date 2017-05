La sœur de Neymar est en couple avec un coéquipier de son frère (photos)

Il faut le préciser que, Rafaella Beckran, est comme une star sur les réseaux sociaux. Elle est très populaire sur Instagram, puisqu’elle a déjà un peu plus de 3 millions d’abonnés qui la suivent. Et c’est par ce réseau social qu’elle a révélé être en couple avec Gabriel Barbosa Almeida, dit Gabigol, ancien joueur de Santos (comme son frère) et transféré à l’Inter durant l’été 2016 où il connaît quelques difficultés d’adaptation. Ce dernier a été sacré champion du monde olympique avec Neymar l’an dernier à Rio.















Neymar qui s’est fait, pour l’anecdote, tatouer le visage de sa petite sœur sur le bras droit, n’a pas tenu à réagir à cette annonce. Les deux tourtereaux ont partagé une photo où ils s’embrassent langoureusement, avec une vue panoramique sur Barcelone en arrière-plan.