La star zimbabwéenne de football, Onismor Bhasera victime d’un accident (Photos)

En effet, Onismor Bhasera a été victime d’un un accident de voiture au Zimbabwe, lundi 30 janvier dernier, et s’en est sorti avec seulement des ecchymoses mineures



Le défenseur, qui a fait partie de l’équipe des "Warriors" du Zimbabwé, qui a récemment participé à la Coupe d’Afrique des Nations 2017 au Gabon, voyageait dans sa BMW blanche en Afrique du Sud, où il joue pour le club SuperSport United, quand il a perdu le contrôle de sa voiture, pour aller cogner une caverne juste après Birchenough Bridge situé dans la province de Manicaland au Zimbabwé.



Une source proche du joueur a déclaré que Bhasera va bien et est juste dans un état de choc après son accident. Il y a eu plus de peur que de mal!