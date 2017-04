La tenue très étrange de Rihanna à Coachella

,

Lady Gaga

,

Radiohead

, Kylie Jenner... le gratin des stars américaines et mondiales se retrouvent à Indio, pour le légendaire festival de musique. Et comme on pouvait s'y attendre,

Rihanna

sera de la partie.

Au contraire de PNL

.

Quand Riri se déplace, elle ne le fait pas pour rien, ni n'importe comment. Et pour se rendre en Californie, quoi de mieux qu'une côte de maille intégrale? Franchement?