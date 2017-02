La terrible descente aux enfers de l'homme qui avait gagné 187 millions à l'Euro Millions

Non, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. En mai 2016, nous vous avions raconté l'histoire d'Adrian et Gillian Bayford. Originaires de Dundee (Écosse), ils avaient gagné 187 millions d'euros à l'Euro Millions en 2012. Mais quinze mois après avoir touché le jackpot, le couple avait volé en éclats. De surcroît, cette fortune indécente avait même eu des répercussions négatives sur Gillian Bayford et ses proches.



Le début d'une vie de rêve



"J'ai donné 25 millions d'euros à ma famille, ils ne me parlent même plus", avait-elle amèrement reconnu à l'époque.



Après avoir partagé le butin avec son ancienne épouse Gillian, Adrian Bayford (46 ans) a refait sa vie dans les bras de Samantha Burbidge, 29 ans. L'ancien facteur est follement tombé amoureux de sa jeunesse et de sa silhouette de rêve. Après trois semaines de vie commune, les deux tourtereaux se sont envolés vers les Maldives. Le début d'une nouvelle vie de rêve...



"Il ne connaît rien sur les chevaux"



Comme Samantha Burbidge aimait les chevaux, Adrian Bayford a fait les choses en grand pour sa dulcinée. Il a acheté une nouvelle maison à Haverhill (6 millions de dollars). Il a ensuite construit un espace particulier pour l'entraînement de ses trente pur-sang. Montant de la facture: deux millions de dollars supplémentaires. "Il ne connaît rien sur les chevaux", lui répétaient pourtant ses amis.



Mais en décembre dernier, le joli conte de fées a commencé à se transformer en cauchemar pour Adrian Bayford. Pas épanouie, Samantha Burbidge est retournée vivre chez ses parents à Romford (Essex). Après quelques jours de réflexion, elle est tout de même revenue vivre à Haverhill.



Samantha n'était plus là



Pendant les fêtes de fin d'année, Adrian Bayford a rendu visite à son ancienne compagne et ses deux enfants à Dundee. Malgré leur divorce, ils avaient gardé une bonne relation. Après quelques jours, il est retourné chez lui, pensant retrouver sa belle.



À son retour, Adrian Bayford a surtout découvert que Samantha Burbidge avait (re) fait ses valises. Au passage, elle avait emmené avec elle les trente pur-sang estimés à 380.000 dollars.



Deux chiens



"Personne ne sait où elle se trouve actuellement. Elle n'a même pas donné de raisons quant à son départ", a précisé un ami d'Adrian Bayford.



Au passage, Samantha Burbidge est aussi repartie avec une voiture estimée à 75.000 dollars et deux chiens. "Ce qui a le plus touché Adrian, ce sont les deux chiens", a ajouté un autre proche dans le Daily Mail.



7sur7