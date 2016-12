La terrible vengeance d’un ex petit-ami délaissé A Toronto au Canada, une fête de mariage s’est transformée en une véritable bagarre de rue. Qui aurait cru que l’ex-petit ami de la mariée allait faire irruption au mariage de celle-ci et faire un tel scandale

Des photos compromettantes

Les images de ce mariage ressemblent à tout sauf à un mariage ! Sur la vidéo, on peut apercevoir des chaises volant à travers la salle ou encore des porcelaines lancées en l’air. Certaines personnes se tapent même dessus. Bref, ce mariage a pris une toute autre tournure et devenait une vraie bagarre de rue.



De telles pagailles sont survenues à cause d’un ancien petit-ami de la mariée qui a débarqué au mariage, sans prévenir bien sûr, en montrant des photos obscènes de la jeune mariée à tout le monde.



