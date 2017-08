Là, tout à coup, quelqu'un crie à Donald Trump: "Ne regardez pas!"

À Washington où l'éclipse n'a été que partielle, le président Donald Trump est apparu sur le balcon de la Maison-Blanche aux côtés de son épouse Melania et de leur jeune fils Barron pour regarder le rendez-vous du soleil et de la lune. L'événement était important puisque très rare.



Mais Donald Trump n'en a fait qu'à sa tête et a mis sa santé en danger, sans même s'en rendre compte. Le Président, censé, rappelons-le, donner l'exemple à sa nation, a regardé l'astre solaire directement, sans utiliser de lunettes pour protéger ses yeux.



"Ne regardez pas!", a alors crié quelqu'un de son entourage, visiblement mieux averti des dangers que le soleil peut provoquer à la rétine. Trump a enfilé ses lunettes peu après mais la scène a rapidement déclenché les railleries, notamment de la part du réalisateur et vigoureux critique du président, Michael Moore.



Faisant mine de lire dans les pensées de M. Trump, il a tweeté: "Les malhonnêtes médias Fake News ont dit de ne pas regarder l'éclipse sans lunettes, alors je l'ai fait!".



Sa fille Ivanka semblait en tout cas bien plus au courant: elle rappelait sur Instagram, juste avant le début de l'événement, l'importance du port de lunettes adaptées.