La très violente réponse de Valbuena à Benzema Sévèrement attaqué par Karim Benzema dans L’Équipe, Valbuena lui a répondu en moins de 140 signes sur Twitter. La charge est violente.

La fracassante interview de Karim Benzema dans l'Equipe de ce mercredi est bien arrivée aux oreilles de Mathieu Valbuena. Après s’être fait sévèrement recadré par l’attaquant du Real Madrid, le Lyonnais n’aura mis que quelques heures à réagir et il n’a pas cherché à apaiser la situation. Loin de là.

“La calomnie est l’arme de l’impuissant ! C’est affligeant ! La vérité, c’est la justice qui la rétablira”, a écrit le milieu de terrain de l’OL sur son compte Twitter.

Dans L’Équipe, Benzema avait notamment accusé son ex-coéquipier en équipe de France de mentir sur l’affaire. un sombre épisode depuis lequel KB n’est plus appelé chez les Bleus.

“Je suis son ennemi, j’ai voulu lui prendre de l’argent. Il faut vraiment qu’il arrête d’inventer, s’énerve Karim Benzema. Il me rend fou à continuer de mentir ! Tout ça vient de lui, cette affaire de sextape. Il avait juste à dire la vérité sur ce qui s’est vraiment passé. Derrière, il n’y aurait pas eu tout ça. Il continue à jouer sur plusieurs tableaux. Et n’arrête pas de parler de moi dans toutes ses interviews, comme s’il était mal”, avait lâché, entre autres, Benzema lors de cet entretien.



