La vidéo honteuse d’un petit garçon autiste… arrêté à l’école Un petit garçon de 10 ans a été arrêté par la police en Floride. Sa mère a filmé la scène, expliquant aux autorités qu’il était autiste. Rien n’y a fait, les menottes lui ont été passées.

C’est directement à l’école que l’enfant a été interpellé par deux agents de police, un homme et une femme, qui ne semblent pas essayer de le rassurer alors qu’il panique peu à peu. «Je ne veux pas que vous me touchiez. S’il vous plait, ne me touchez pas», dit le petit John Benji, effrayé. Sur les images, la mère explique aux policiers que son fils souffre d’autisme et qu’il n’a aucune idée de ce qui est en train de se passer. La scène donne les larmes aux yeux. En Floride, aux Etats-Unis, une mère de famille a filmé l’arrestation choquante de son petit garçon de 10 ans par la police. La cause ? Il est accusé d’avoir frappé un professeur en novembre dernier, une agression considérée comme un homicide involontaire.

