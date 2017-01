La vie d’Adama Barrow ne tenait plus qu’à un fil, selon les services secrets américains On savait que sa sécurité pouvait ne plus tenir que sur un fil. Surtout depuis que le dictateur gambien a décidé de confisquer le pouvoir et de défier la Communauté internationale décidée à le lui arracher, s’il le faut même par une intervention militaire.

Mais ce que tout le monde craignait, est finalement confirmé par les services secrets des Etats-Unis. Qui, selon le journal Libération, ont briefé les Chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) sur de fortes menaces qui pèsent sur Adama Barrow, vainqueur de la Présidentielle du 1er décembre 2016.



En réalité, les services de sécurité américains sont d’avis que Yahya Jammeh pourrait simuler un faux coup d’Etat, l’attribuer à Adama Barrow, l’arrêter ou l’éliminer, physiquement. C’est ainsi que la Cedeao a demandé à Macky Sall d’héberger Barrow, en attendant de savoir si elle pourra parvenir à une solution pacifique, durant les quatre prochains jours.



Actusen.com

