La violente claque de Fadel Barro à Yakham Mbaye " Je ne réponds pas à Macledjo"

La réponse est à la hauteur des accusations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Fadel Barro a claqué fort contre le secrétaire d'Etat à la communication, Yakham Mbaye qui les a traités de "bande de corrompus".



"C'est du divertissement et de la distraction, et nous ne répondrons à ça. Ce qu'il dit n'est pas vrai, s'il a des preuves, il n'a qu'à les sortir. Je refuse d'entrer dans ce débat de bas étage. ça sent l'énergie du désespoir. Je réponds pas à Maclédjo, qui est libre de choisir son destin. (Dans En attendant, le vote des bêtes sauvages de Mamadou Kourouma, Macledjo est un talentueux journaliste qui, a un moment donné, a rencontré un despote et pensé que c'était son homme de destin, il a renié toutes ses convictions pour des intérêts bassement matériels ).



Nous resterons sur les préoccupations des Sénégalais et défendons les mêmes valeurs qu'hier. Si entre-temps des gens ont changé de positon, cela n'engagent qu'eux. Le plus important pour nous, c'est le rassemblement du 7 avril, on cherche à nous distraire et on refuse", répond le coordonnateur de Y en a marre.



(L'Observateur)