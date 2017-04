La voiture de sécurité du candidat Emmanuel Macron, volée lors de son meeting

Une campagne très mouvementée ! Après les menaces terroristes qui visaient le meeting de François Fillon, le vendredi dernier à Montpellier, un journaliste du magazine Le point annonce que, lundi, un des véhicules en charge de la protection rapprochée du candidat Emmanuel Macron, a été volé pendant que ce dernier finissait son meeting à Paris Bercy.



Les voleurs se sont emparés des pièces d’identité, des cartes tricolores de police et des permis de port d’arme qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule. Ils ont aussi emporté les clés de la voiture officielle prêtée par le ministère de l’intérieur au candidat du mouvement En marche ! De quoi inquiéter sérieusement le staff de l’ancien ministre de l’Economie.



Un meeting pourtant crucial pour le candidat. Y étaient présents de nombreux soutiens tels que le mathématicien Cédric Villani, Catherine Laborde et la comédienne, Line Renaud. Aussi, dans la tribune VIP, on pouvait remarquer la présence de l’épouse et de la fille du candidat, mais également le footballeur Yohan Cabaye. Ils ont longuement applaudi leur candidat et lui ont apporté leur vote pour le scrutin du dimanche prochain.





Afrikmag