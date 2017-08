Lac 2: « Je vais corriger Modou Lo »

« C’est un combat qui doit être rapide et dur. Modou Lo m’a insulté. Cela me fait très mal. Il m’a offensé. Modou m’oblige ainsi à solder nos comptes dans l’enceinte. Je suis prêt à le faire.



Je veux, au sortir de ce combat, que chacun d'entre nous, respecte son prochain. Je suis convaincu qu’après le 29 octobre, Modou Lo me respectera par A ou par B. Je vais le corriger », tels sont les propos d'avertissement de Lac 2 à son adversaire.