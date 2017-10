Lac 2 se veut clair : « Je n'envisage pas un report » Trouvé au beau milieu de sa séance d'entraînement, Lac de Guiers 2 a fait fi de la polémique sur un éventuel nouveau report de son combat contre Modou Lô. Le leader de l'écurie Walo refuse d'envisager ce scénario, qui comporte beaucoup de désagréments. Lac 2 interpelle le ministre des Sports Matar Bâ et le président du CNG, à confirmer la date du 29 octobre.

L’enfant de Guédiawaye ne s’épanche pas trop sur son prochain adversaire. Il dit juste attendre le jour du combat pour battre Modou Lô. Concernant le face-à-face prévu le 15 octobre, Lac 2 pose ses conditions.



« Sincèrement, le promoteur ne nous a rien donné. On nous a fait comprendre que c’était un cas de force majeure. Il n’y a pas de problème à ce niveau.



Seulement, j’exige la tenue de ce combat le 29 octobre. J’ai tout dépensé. Je n’ai plus un centime en poche. Franchement, j’ai hâte d’en finir avec ce combat. C’est la première fois que je dispute un combat aussi compliqué. Cela fait dix mois que je prépare ce duel. Je m’entraîne chaque jour. »







