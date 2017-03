Le socio­logue Philip Cohen vient de soule­ver un lièvre avec un tweet ample­ment repris sur les réseaux sociaux : il a mis côte à côte plusieurs photo­gra­phies offi­cielles de Lady Diana et du prince Charles pour mettre en lumière la diffé­rence de taille entre elle et lui. Ces clichés, dont certains ont été pris lors de leur fastueux mariage en 1981, ont notam­ment été utili­sés par la famille royale pour créer des timbres à l’ef­fi­gie du couple.



À chaque fois, Diana semble plus petite que son ex-époux, le sommet de son crâne n’at­tei­gnant que le haut de la joue du prince Charles. Pour­tant, comme l’a rappelé le socio­logue Philip Cohen, « ils faisaient la même taille ». C’est d’ailleurs ce que l’on remarque sur plusieurs photo­gra­phies non retou­chées que vous pouvez consul­ter dans notre diapo­rama ci-dessus.



Mais alors pourquoi avoir fait croire que Charles était bien plus grand que Lady Diana ? Pour Philip Cohen, il s’agis­sait de se confor­mer à des normes liées au genre, ce qu’il a expliqué dans un livre, The Family, paru en 2014 : « L’image d’un mari plus grand donne le senti­ment d’un homme protec­teur et domi­nant (“Je vais attra­per ça pour toi”), avec une femme nour­ri­cière qui l’épaule (“Je peux te prépa­rer un sand­wich ?”).



Pour prendre un exemple célèbre, cette image appa­raît dans plusieurs photo­gra­phies offi­cielles du prince Charles et de la prin­cesse Diana. Même si Charles ne faisait en réalité que deux centi­mètres de plus que Diana, il avait souvent l’air plus petit qu’elle sur des photos prises sur le vif. Mais quand ils prenaient la pose pour des portraits, il se tenait souvent sur une marche ou un cube, comme sur la photo­gra­phie trans­for­mée en timbre pour commé­mo­rer leur mariage royal. » Un souci des appa­rences que Lady Diana n’avait plus vrai­ment quand il s’est agi de décrire sa lune de miel avec le prince Charles …