Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lady Gaga mariée avant la fin de l'année? Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2017 à 13:20 | | 0 commentaire(s)| La chanteuse serait sur le point de dire «oui» à Christian Carino, qu'elle fréquente depuis moins d'un an.



Autant le dire tout de suite, l'annonce du futur mariage de Lady Gaga vient d'une source qui s'est confiée à RadarOnline . Il y a donc de fortes chances pour que cette information se révèle bidon. Pourtant, avec la chanteuse américaine, il faut s'attendre à tout et on n'est pas à l'abri d'une surprise.

Selon la personne bien informée citée par le site américain, Christian Carino, un agent de stars, a demandé sa main à Gaga au début du mois de septembre 2017, avec une bague surmontée d'un diamant gigantesque. Bien que la jeune femme adore le bijou, elle préfère ne pas le porter pour le moment, parce qu'elle ne se sent pas prête à annoncer ses fiançailles.



Un futur époux 17 ans plus âgé qu'elle Ce qui embête l'interprète de «Bad Romance», c'est qu'elle n'a pas encore eu le temps de parler de son futur mariage avec son ex-futur époux, Taylor Kinney. «Elle ne veut pas qu'il apprenne par quelqu'un d'autre qu'elle va se faire passer la bague au doigt», a confié la source.

Cela dit, toujours d'après les informations récoltées par RadarOnline (moyennant finance, le site ne s'en cache pas), les épousailles devraient avoir lieu avant la fin de l'année. Il reste quelques semaines à Lady Gaga pour dire à celui qu'elle a fréquenté pendant cinq ans et avec lequel elle était fiancée, qu'elle va épouser un homme qui a 17 ans de plus qu'elle et avec lequel elle est en couple depuis seulement huit mois.

(L'essentiel/jfa)





Accueil Envoyer à un ami Partager