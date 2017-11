Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lady Gaga s’est fiancée avec son agent ! Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir reporté sa tournée européenne qui devait débuter en septembre dernier pour des raisons de santé, Lady Gaga semble avoir retrouvé le sourire dans les bras de Christian Carino, cet homme qui est à la fois son agent et son chéri. D’après le média américain US Weekly, Lady Gaga est désormais la fiancée de ce grand agent artistique.

Les fiançailles se sont déroulées cet été loin des caméras et bien avant que l’interprète de « Bad romance » ne décide d’annuler une série de concerts qui devait se tenir il y a quelques mois. Son futur mari aurait d’ailleurs fait les choses de façon traditionnelle et dans la discrétion : « La chanteuse et son agent se sont secrètement fiancés durant l’été, après que Christian a demandé la permission à son père« , pouvait-on lire dans les colonnes du média américain.



Souffrante d’une fibromyalgie, Lady Gaga est déjà bien rassurée du fait qu’elle a une épaule solide sur laquelle elle peut s’appuyer pour obtenir le réconfort nécessaire! Amis, fans, connaissances, bref tous les proches de Lady Gaga sont aux anges depuis qu’ils ont appris la bonne nouvelle. Ils ne cessent de lui envoyer des milliers de messages pour la féliciter.

Cependant, cette dernière n’a pas encore rendu officielle cette information. Elle préfère vivre cet heureux moment dans la pure discrétion. Même si pour cette étape le couple n’a pas annoncé ni officialisé ses fiançailles, peut-être que les deux amoureux feront la belle surprise à leurs proches, en leur annonçant la date du mariage.





