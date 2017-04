Laeticia, 17 ans, tuée par un requin sous les yeux de sa famille

Impuissants, ses parents n'ont rien pu faire pour la secourir... Le lundi de Pâques, Laeticia Brouwer, 17 ans, est morte dans le Sud-Ouest de l'Australie, après avoir été attaquée vers 16 heures par un requin. L'adolescente faisait du surf sur la plage de Wylie Bay , un spot apprécié des amateurs de sports de glisse, en compagnie de son père qui se trouvait lui aussi sur sa planche, en retrait à quelques mètres derrière elle, quand l'attaque a eu lieu.



"Le père a entendu sa fille hurler avant qu'elle ne soit tirée sous l'eau par le requin", rapporte le journal West Australian. "Quand elle a émergé, son père est allé vers elle et l'a ramenée à la plage avec l'aide d'un adolescent". Horrifiées, la mère de Laeticia et ses deux jeunes sœurs ont assisté à la scène sans pouvoir intervenir. Elles ont aussitôt appelé les secours. Très grièvement mordue à la jambe gauche, que l'animal a arrachée, la jeune fille avait malheureusement déjà perdu beaucoup de sang. Immédiatement évacuée vers l'hôpital d'Espérance, la surfeuse, qui était déjà inconsciente, n'a pas pu être sauvée malgré tous les efforts des médecins.



"Dans la région, les requins blancs se reproduisent comme des lapins"

Un drame qui choque d'autant plus la population locale qu'il y a 3 ans à peine, sur la même plage, Sean Pollard, un autre surfeur, avait déjà perdu un bras dans une attaque semblable. Pour éviter d'autres accidents dramatiques, les autorités, qui soupçonnent la présence d'un requin blanc, ont aussitôt fermé la plage de Wylie Bay. "On a entendu les sirènes puis on a compris qu'il y avait une attaque" raconte Neville Mansted, pêcheur professionnel et surfeur, qui se trouvait dans les environs. "Je ne referai plus jamais de surf ici. C'est le deuxième accident exactement au même endroit. Ça aurait pu être mon fils. Ici, les requins blancs se reproduisent comme des lapins. Dans la région d'Espérance, il y en a plus que jamais. La décision de les déclarer espèce en danger en 1995 a été une erreur."



Steve Evans, l'oncle de la victime, a quant à lui pris la parole devant la presse pour expliquer combien sa famille avait "le coeur terriblement brisé après ce tragique accident": "On se console en se disant que Laeticia est morte en faisant quelque chose qu'elle aimait. L'océan, c'était sa passion et celle de sa famille. Elle adorait surfer avec son père et ses soeurs. Elle nous manquera terriblement à tous"