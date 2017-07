Laetitia Avia : La députée LREM accusée d'avoir mordu son chauffeur de taxi

C'est une information révélée mercredi 5 juillet par le Canard enchaîné. Selon nos confrères, Laetitia Avia, députée LREM de la huitième circonscription de Paris, a été interpellée par la police après une querelle survenue avec un chauffeur de taxi, vendredi 23 juin.





Arrivée à Saint-Mandé (Val-de-Marne), la jeune femme de 33 ans souhaitait régler sa course de 12 euros par carte bancaire. Problème, le terminal du véhicule était en panne. C'est là que les choses ont dégénéré. "Le ton monte et la jeune macroniste menace de planter là le chauffeur... lequel démarre pour la conduire à un distributeur automatique", relate le journal hebdomadaire.



Cette prise d'initiative n'aurait pas été du goût de Laetitia Avia. "Devant son comportement, elle aurait donc mordu le conducteur à l'épaule pour qu'il s'arrête – fait qu'elle reconnaît devant nous", ont écrit les officiers de police dans leur rapport.





La police a également dénoncé l'arrogance de la femme politique lorsque ses agents sont arrivés sur place pour tenter d'apaiser la situation. "La cliente du taxi, sur un ton condescendant, nous annonce verbalement son identité ainsi que sa qualité parlementaire", ont-ils écrit dans les papiers officiels.



Contactée par le Canard enchaîné, la parlementaire a reconnu l'accrochage mais elle a démenti l'usage de ses dents. "J'ai eu très peur, je ne l'ai pas mordu mais attrapé par l'épaule", a-t-elle déclaré.





Au total, il aura fallu "quarante-cinq minutes de négociations" pour que la course de 12 euros finisse par être réglée, affirment les autorités. Laetitia Avia et son chauffeur de taxi ont ensuite été accompagnés au commissariat de Vincennes pour déposer plainte : la première pour "séquestration", le second pour "coups et blessures". Pas glop.



Source http://www.purepeople.com