Laissé pour mort il y a un an, que devient ce petit Nigérian, regardez !

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 11:28 | | 1 commentaire(s)|

En janvier 2016, la photographie du jeune Hope a ému le monde entier. Il a aujourd'hui bien changé aux côtés de sa sauveuse.



Il y a un an la photographie d'une aide humanitaire danoise secourant un enfant squelettique au Nigéria avait ému le monde entier. Depuis, le garçon nommé Hope a bien grandi sous l'oeil et les attentions bienveillantes de sa sauveuse.



Anja Ringgren Lovén, alors fondatrice de l'association African Children's Aid Education and Development Foundation (ACAEDF), reçoit en janvier 2016 un appel lui indiquant l'errance d'un petit orphelin de deux-trois ans. Sur place, elle découvre Hope en état de malnutrition très avancé. Abandonné par sa famille parce qu'elle le prenait pour un sorcier, le jeune garçon a survécu huit mois par ses propres moyens.



Sorcier, certainement pas, Hope est en revanche un véritable miracle. Au cours de l'année passée, sa santé a été soigneusement contrôlée: médicaments, transfusions sanguines... L'association a reçu près de 1 million de dollars de par le monde pour aider l'enfant. Mais c'est avant tout, grâce au soutien de Anja qu'il a pu retrouver la totalité de sa forme physique.



À l'occasion de la date anniversaire de cette belle rencontre, la Danoise a partagé un message très touchant sur Facebook: "Le 30 janvier 2016, je suis partie pour une mission de secours avec David Emmanuel Umem, Nsidibe Orok et notre équipe nigériane. Une mission qui est devenue célèbre, et aujourd'hui, cela fait exactement un an que le monde connaît un jeune garçon nommé Hope. Cette semaine Hope va commencer l'école."







Le jeune garçon évolue depuis un an en compagnie d'autres enfants au sein de l'orphelinat créé par Anja Ringgren Lovén et son mari. L'établissement porte d'ailleurs le même nom que ce rescapé: "The Land of Hope". Le but pour Anja est d'apporter éducation, soins et amour à chaque orphelin.



Avec huffingtonpost Il y a un an la photographie d'une aide humanitaire danoise secourant un enfant squelettique au Nigéria avait ému le monde entier. Depuis, le garçon nommé Hope a bien grandi sous l'oeil et les attentions bienveillantes de sa sauveuse.Anja Ringgren Lovén, alors fondatrice de l'association African Children's Aid Education and Development Foundation (ACAEDF), reçoit en janvier 2016 un appel lui indiquant l'errance d'un petit orphelin de deux-trois ans. Sur place, elle découvre Hope en état de malnutrition très avancé. Abandonné par sa famille parce qu'elle le prenait pour un sorcier, le jeune garçon a survécu huit mois par ses propres moyens.Sorcier, certainement pas, Hope est en revanche un véritable miracle. Au cours de l'année passée, sa santé a été soigneusement contrôlée: médicaments, transfusions sanguines... L'association a reçu près de 1 million de dollars de par le monde pour aider l'enfant. Mais c'est avant tout, grâce au soutien de Anja qu'il a pu retrouver la totalité de sa forme physique.À l'occasion de la date anniversaire de cette belle rencontre, la Danoise a partagé un message très touchant sur Facebook: "Le 30 janvier 2016, je suis partie pour une mission de secours avec David Emmanuel Umem, Nsidibe Orok et notre équipe nigériane. Une mission qui est devenue célèbre, et aujourd'hui, cela fait exactement un an que le monde connaît un jeune garçon nommé Hope. Cette semaine Hope va commencer l'école."Le jeune garçon évolue depuis un an en compagnie d'autres enfants au sein de l'orphelinat créé par Anja Ringgren Lovén et son mari. L'établissement porte d'ailleurs le même nom que ce rescapé: "The Land of Hope". Le but pour Anja est d'apporter éducation, soins et amour à chaque orphelin.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook