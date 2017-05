Lamantin Beach, Radisson, Terrou Bi : top 10 des hôtels les plus confortables et luxueux du Sénégal avec les tarifs des nuitées

Quels sont les hôtels les plus chers du Sénégal ? En tête de ce classement, il y a l’inévitable Radisson. Ce cinq étoiles qui a une réputation dépassant nos frontières vend en moyenne sa nuitée dans une chambre simple à 163 000 FCFA. Ce tarif qui représente le salaire moyen d’un Sénégalais est seulement pour une nuitée, ne comprenant ni les repas, ni les boissons.







Radisson : une chambre simple à 163 000 FCFA.



N’empêche, l’hôtel est tout le temps rempli et il faut batailler parfois pour avoir une chambre. La clientèle est composée souvent d’étrangers, des Africains de la sous-région, des Européens ou des Sénégalais aisés qui viennent y passer des week-ends ou des moments de repos. En deuxième position sur la liste: Le Terrou bi, cet hôtel qui a quitté son rang quatre étoiles pour afficher un 5 étoiles, est très prisé par les voyageurs qui viennent pour des affaires et aussi par les Sénégalais les week-ends. En tarif plein, la chambre (single) peut coûter jusqu’à 142 000 francs. De larges promotions sont pratiquées les week-ends ou en basse saison et le prix peut descendre pour une chambre avec vue sur la mer à 95 000 francs CFA. Troisième de ce classement, l’Hôtel Lamantin de Saly.





Lamantin Beach, Le palace le prestigieux de la Petite Côte



Le palace le plus cher de la Petite Côte doit son succès à sa belle plage. La nuitée en saison pleine coûte 118 000 francs CFA. Cet hôtel est prisé par les dakarois pour les week-ends à Saly et également pour les séminaires. Ce tarif comprend seulement le petit déjeuner, les repas sont facturés à part. Quatrième de ce classement, l’hôtel Novotel de Dakar. Fréquenté par des touristes et hommes d’affaires français, cet ensemble bénéficie des clients du célèbre réseau hexagonal et la nuitée peut coûter jusqu’à 115 000 francs.





King Fahd Palace et Pullman, 5ème et 6ème



Cinquième de ce classement, le King Fahd Palace. Depuis que la gestion a été arrachée à Starwood, la fréquentation de ce palace, le plus grand à Dakar en termes de capacités, est en baisse. Mais ses chambres restent au-dessus de 100 000 francs à 105 000 francs CFA. Sixième de ce classement, l’hôtel Pullmann. Cet ensemble hôtelier situé en plein coeur de Dakar est en train de subir une transformation pour un budget de près de 30 milliards. Ces chambres sont relativement abordables et se monnaient en basse saison à 101 000 francs.



Sa clientèle est composée pour l’essentiel d’étrangers principalement d’Européens. Cependant avec le lifting subi ces derniers mois, les prix des nuitées risquent de connaître une hausse. Septième de ce classement, l’hôtel Rhino Ressorts. Son tarif en basse saison est de 80 000 francs la nuitée. Très prisé par les weekenistes, comme on dit sur la Petite Côte, ce palace, cinq étoiles, a un très beau taux de remplissage. Cependant ses tarifs en haute saison dépassent les 100 000 francs CFA.





Savana de Dakar, 9ème du classement



Le Rhino est devenu, depuis son ouverture à Saly, un grand hôtel qui a bouleversé le paysage dans cette localité touristique, s’agrandissant sans cesse et proposant de nouvelles chambres à sa clientèle. Huitième de ce classement, il y a un autre hôtel de Yérim Sow, Yaas. Situé sur la route des Almadies, cet hôtel est relativement bon marché par la qualité des prestations proposées. Une nuitée coûte en moyenne 80 000 francs CFA. Neuvième de ce classement, l’hôtel Savana de Dakar.



Pendant longtemps ce quatre étoiles a été l’un des palaces les plus prisés de la capitale. Mais, il a été rapidement dépassé par la concurrence. N’empêche, il reste toujours dans le top 10 et une nuitée peut y coûter jusqu’à 77 000 francs CFA. Dixième de classement, Framissima de Saly (Ex Palm Beach). Cet hôtel qui a longtemps était le mieux rempli de la zone avec l’arrivée de touristes des tours opérators vend une nuitée en moyenne à 65 000 francs avec une formule demi-pension.



Il reste sans doute l’établissement le moins cher dans sa gamme. Il faut dire que ce classement a été établi au tarif actuel de la saison. Les prix peuvent augmenter ou baisser en fonction de la saison. Aussi, les sites de réservation proposent des prix revus en temps réel. Egalement, pour certains hôtels, le prix peut comprendre des prestations, comme une demi-pension ou le petit déjeuner gratuit compris dans la formule.



Donc les prix affichés sont une moyenne. Dans certains hôtels, les tarifs peuvent être négociés en fonction du nombre de nuitées, selon que vous êtes un client assidu ou pas. D’autres pratiquent également un système de fidélité. Egalement, précisez que 80% de la clientèle de ces hôtels sont des hommes d’affaires étrangers qui viennent pour le travail au Sénégal ou des séminaires internationaux. Il y a cependant des Sénégalais, ayant un niveau de vie au-dessus de la moyenne, qui les fréquentent.



