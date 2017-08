Lamine Aysa Fall, responsable Apr à Thiès-Nord: "...Thierno Alassane Sall est l’auteur d’une immixtion malheureuse dans la campagne électorale..." Conseiller technique au ministère de la Jeunesse et vice-coordonnateur du Comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de Thiès-Nord, Lamine Aysa Fall a analysé les résultats des Législatives à Thiès. Après avoir peint le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne sous les traits d’un homme d’éthique, contre la roublardise, il a indiqué que "dans sa déchéance politique, Idrissa Seck emportera le ministre Thierno Alassane Sall". Car, dit-il, "ce dernier a fait une immixtion malheureuse dans la campagne électorale".

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2017 à 14:01

Lamine Aysa Fall, vice-coordonnateur du comité électoral Bby de Thiès, a tiré quelques enseignements liés aux résultats du scrutin législatif du 30 juillet dernier à Thiès. En effet, de son avis, la consultation électorale est marquée par la défaite de la liste Mankoo Taxawu Senegaal (Mts) dont la tête de liste départementale était Idrissa Seck patron de Rewmi, qui impose sa domination politique dans le département depuis 2007.



Sur ce registre, Lamine Aysa Fall affirme : " dans sa déchéance politique, Idrissa Seck emportera un ancien compagnon du président de la République, le ministre Thierno Alassane Sall. Je n’aurais pas fait cas de cet épisode, si le personnage n’était pas l’auteur d’une immixtion malheureuse dans la campagne électorale.



A travers une tentative maladroite de donner un sens à sa démission de l’Apres et de s’ériger en modèle d’éthique et d’honnête, l’autre M. Sall a évoqué dans les médias, que le pouvoir de Macky Sall achète des électeurs comme de la marchandise, avec un processus électoral qui avançait depuis 1960, mais qui ne cesse de régresser en ce moment, juste pour maintenir l’Apr au pouvoir encore des années.



Thierno Alassane Sall semblait indiquer que cette situation, alliée à sa volonté de combattre Bby sous une autre bannière, allait empêcher les électeurs thiessois de voter pour la liste du Président Macky Sall.



Et que nenni ! Le département de Thiés, à l’instar de la majorité des localités du pays, est complètement acquis à la cause de Bby".



"Thierno Alassane Sall avait-il politiquement besoin de faire cette sortie de presse pour mériter la pitié des Thiessois ? », s’interroge Lamine Aysa Fall qui rappelle, par ailleurs, que Thierno Alassane Sall a été limogé du gouvernement au sortir des élections locales de 2014, non pour avoir encouragé des listes dissidentes à Thies, mais pour insuffisance de résultat electoral.



« Il a été réhabilité par Mahammed Boun Abdalah Dionne avec le portefeuille de ministre de l’Energie », poursuit-il, avant d’ajouter que le Président Macky Sall ne mérite pas un coup pareil venant d’un proche collaborateur.



Revenant sur les résultats des élections législatives à Thiès, Lamine Aysa Fall affirme : « même dans ses plus fous cauchemars, Idrissa Seck peinait à imaginer un tel scénario. Lui qui est resté en hibernation pendant de longs mois, pensant que le vote des Thiessois lui était éternellement acquis.



En mettant en œuvre autant de moyens humains et techniques pour convaincre, Mahammed Boun Abdallah Dionne a fini de faire la différence. Contrairement à ses concurrents, depuis des mois et des mois, Dionne traçait son sillon calmement, sérieusement.



Ce 30 juillet, il a terminé largement en tête du classement pour les législatives, selon les résultats provisoires annoncés par les différentes commissions départementales de recensement des votes ».



Fusillant à-bout portant le leader de Rewmi, il assène : « son enthousiasme s’est vite dissipé. Idrissa a encore une fois raté le rendez-vous avec l’histoire et manqué son pari d’arriver en tête au soir du 30 juillet, annihilant ainsi sa volonté de créer une dynamique pour 2019, suffisamment fourbe et roublarde, susceptible de faire de lui le 5e président de la République du Sénégal ».



L’As

