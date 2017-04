Lancement de « Cloudnine », une plateforme dédiée aux Pme L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME) a lancé, mercredi à Dakar, un portail dénommé "Cloudnine", une plateforme dédiée aux PME.

La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sarr en présence du directeur général de l’ADPME, Idrissa Diabira.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2017 à 11:05

Alioune Sarr s’est réjoui du partenariat entre l’ADEPME et la Sonatel qui va faciliter l"adhésion des PME aux services Cloud et réduire le gap d’utilisation des TIC par elles.



Il a ajouté que ce partenariat "permet également de lever les contraintes de l’accès des PME aux TIC, en leur fournissant une infrastructure partagée ou elles pourront non seulement stocker et analyser des données mais aussi faire des transactions en toute sécurité".



Pour le ministre, "elles gagnent du temps, sont plus productives, améliorent leur lisibilité et accèdent plus facilement aux financements".



Le directeur de l’ADPME, Idrissa Diabira a, lui, soutenu que "c’est grâce aux solutions proposées que les dirigeants des PME peuvent gérer en toute sécurité leur entreprise à distance, répondre à toute sollicitation à temps réel mais aussi, mener des communications efficaces et à coût réduit au Sénégal et dans le monde".



"Cloudnine est une nouvelle manière pour l’ADPME de délivrer ses services pour massifier le segment des entreprises structurées", a-t-il noté.



S’adressant aux entrepreneurs des PME, il a indiqué que "nous intervenons aussi en vous offrant des subventions pouvant atteindre 75% des frais de conseil visant à améliorer la gestion de votre entreprise".



"Ce portail va évoluer dans les prochains mois pour offrir une place de marché présentant de nouvelles applications pour développer l’agriculture, le commerce, les services aux particuliers. En somme, tous les secteurs économiques qui pourraient tirer avantage des TIC", a-t-il souligné.



