Lancement de "Génération Sénégal", nouvelle plateforme numérique de la Présidence de la République dédiée à la jeunesse

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|







La Présidence de la République procède au lancement de sa nouvelle Plateforme digitale « Génération Sénégal », spécialement dédiée aux jeunes, le mercredi 10 mai 2017, à partir de 10h 30 précises à Radisson Blu.



Après le lancement de ses comptes sur les réseaux sociaux, d’un nouveau site internet disponible en français et en anglais, d'une newsletter, d’un chatbot et d’un Espace numérique mobile, la Présidence de la République se dote d'un nouvel outil de communication pour mieux répondre aux attentes des jeunes Sénégalaises et Sénégalais.

A travers des vidéos, quiz et infographies, « Génération Sénégal" compte sensibiliser et informer de manière ludique et pédagogique par des formats innovants et dynamiques.

Retrouvez Génération Sénégal sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter mais aussi Snapchat et Instagram :

● https://www.facebook.com/generationsenegal

● https://twitter.com/Generation_SN

● https://www.snapchat.com/add/generation_SN

● https://www.instagram.com/generation_SN



Une plateforme dédiée pour retrouver tous les contenus est désormais disponible sur le site de la Présidence de la République : La Présidence de la République procède au lancement de sa nouvelle Plateforme digitale», spécialement dédiée aux jeunes,Après le lancement de ses comptes sur les réseaux sociaux, d’un nouveau site internet disponible en français et en anglais, d'une newsletter, d’un chatbot et d’un Espace numérique mobile, la Présidence de la République se dote d'un nouvel outil de communication pour mieux répondre aux attentes des jeunes Sénégalaises et Sénégalais.A travers des vidéos, quiz et infographies, « Génération Sénégal" compte sensibiliser et informer de manière ludique et pédagogique par des formats innovants et dynamiques.Retrouvez Génération Sénégal sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter mais aussi Snapchat et Instagram :Une plateforme dédiée pour retrouver tous les contenus est désormais disponible sur le site de la Présidence de la République : generationsenegal.presidence.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook