Lancement de la République des valeurs : Thierno Alassane Sall à l’assaut de Macky

Thierno Alassane compte mettre en terme au régime de Macky Sall en 2019. Ainsi, a-t-il décidé de lancer la République des Valeurs (Rv), avec lequel il compte bien se lancer dans la course à la présidentielle de 2019. Le baptême de ce mouvement est prévu le 28 octobre prochain.



En attendant, les partisans de l’ancien ministre de l’énergie jouent à faire peur au régime en place et multiplient les réunions à leur Quartier général.



« Des Sénégalais sont acquis à notre cause. Le peuple s’engage à nos côtés. Notre mouvement est national, voire international. Nous osons espérer que le président Thierno Alassane Sall, une fois qu’il aura fait sa déclaration, le mouvement va se déployer et nous ferons la différence par rapport aux options fortes que nous préconisons», Mamadou Lamine Sène, membre de la cellule de communication à L’Observateur.



La République des valeurs est composée d’hommes et de femmes politiques, de gens de la société civile et…



« Il y a du sang neuf dans le mouvement. Thierno Alassane Sall compte sur la jeunesse pour conquérir le pourvoir », précisera-t-il. « Nous avons des militants qui croient encore aux valeurs. Si Thierno Alassane Sall ne croyait pas à des principes, il serait encore à la table des Conseils des ministres. Nous avions cru en Macky Sall. Mais il a été usé par le pouvoir. Notre mouvement et né pour la conquête du pouvoir. Nous irons à l’assaut du Palais présidentiel », soutient pour sa part Ndiassé Bèye responsable des jeunes. Après le lancement du mouvement, Thierno Alassane Sall fera le tour du Sénégal à la rencontre des populations.