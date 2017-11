Lancement des travaux du port minéralier et vraquier de Sendou : Le maire préoccupé par le respect des normes environnementales Dans son discours d’ouverture de la cérémonie de lancement des travaux du port minéralier et vraquier, le maire de Sendou, Daouda Thiaw, est plusieurs fois revenu sur l’importance du respect des normes environnementales.

Dans cette localité où les activités pratiquées restent principalement la pêche et l’agriculture, le maire rappelle qu’il est nécessaire de veiller au respect des normes pour maintenir un bon climat social dans la localité…

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2017 à 12:24



