Lansana Gagny SAKHO, Directeur de l'ONAS: "J'appelle à plus de responsabilité citoyenne pour la sauvegarde des ouvrages d'assainissement" Le directeur de l'Office nationale de l'assainissement au Sénégal (Onas), Lassana Gagny Sakho en marge de la randonnée pédestre organisé ce samedi, par l'association sportive et culturelle de ladite structure, appelle les populations à plus de responsabilité pour la sauvegarde des ouvrages de l'assainissement. Il a également fait savoir que tout le monde ne peut pas avoir un assainissement collectif parce que c'est un investissement qui coûte cher et les moyens sont limités.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2017 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|



