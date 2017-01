Largué par sa vice-Présidente et son ministre de l’Enseignement, Jammeh seul avec dernier carré de fidèles dont certains généraux hésitants La vice-Présidente de la Gambie, Isatou Njie Saidy et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et des Affaires religieuses, Dr Aboubacar Senghore, se sont ajoutés à la liste des responsables du régime de Jammeh qui lui ont tourné le dos. Yayah Jammeh que la CEDEAO s’apprête à venir déloger, n’a plus que quelques fidèles dans l’armée, dont certains font savoir qu’ils ne pas vouloir se battre pour le maintenir au pouvoir.

Après Neneh MAcdouall Gaye , le ministre des Affaires étrangères, Abdou Kolley, ministre des Finances et des Affaires économiques, Abdou Jobe, ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Intégration régionale et de l’Emploi, Pa Ousman Jarju, ministre de l’Environnement, du Changement climatique, de la Pêche, de l’Eau et de la Faune et Emmanuel Roberts, ministre du Tourisme, Yaya Jammeh est largué par la vice-Présidente qu’il désignait pour lui remettre le pouvoir de transition rejeté par la Cour suprême. Isatou Njie Saidy, fidèle parmi ses fidèles, a rendu le tablier par respect aux lois de la Gambie qui fixe la fin du mandat de Yayah Jammeh à minuit ce 18 janvier 2017(hier). Avant la vice-Présidente de la Gambie, Dr Aboubacar Senghore, ministre de l’Enseignement supérieur de la Gambie, avait rompu les amarres d'avec Jammeh. Le Dr Senghore qui fait partie de la crème intellectuelle de la Gambie, est titulaire d’un doctorat en droit international des droits de l’Homme.



Le Dr Senghore a été le doyen de la faculté de droit à l’université de la Gambie où il a travaillé en tant que maître de Conférences en Droit, Gouvernance et Politique internationale. Il a rejoint le cabinet de Yayah Jammeh en novembre 2013 quand il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Il a ensuite été déplacé au ministère de l’Enseignement supérieur.

Evoquant sa « solide expérience religieuse et juridique », le Dr Senghore a fait savoir mercredi que l’éthique et la loi lui recommandent de démissionner avec l’expiration du mandat du président Jammeh qui l’a nommé.



VERS LA FIN…



Le président sortant de la Gambie que son homologue Abdoul Aziz de la Mauritanie a tenté de raisonner en effectuant, hier, le déplacement sur Banjul, n’a maintenant qu'un dernier carré de fidèles dans les rangs de l’armée où les désertions se poursuivent. Pour combien de temps encore Yayah Jammeh peut-il compter sur le général Musa Savage, commandant la garnison de Kanilai, fief de Jammeh.



L’autre officier resté fidèle à Jammeh est le général Saul Badjie, ci-devant chef de la garde présidentielle. On ne sait jusqu’à quand il tiendra, mais on apprend qu’il a fait savoir à Jammeh lors d’une conférence sur la sécurité organisée jeudi dernier au State House, qu’il n’est pas prêt d’engager ses troupes en cas d’intervention militaire de la CEDEAO. Dans la même veine, il y a également le général Badjie, haut commandant de l’armée de la Gambie, Sillah Kajubide la Gendarmerie et l’inspecteur général de la Police, Sonko, qui sont des fidèles d'entre les fidèles de Jammeh dont il se dit qu'ils peuvent le lâcher à tout moment par respect de la volonté des Gambiens qui ont voté le 1er décembre dernier en faveur d’Adama Barrow.



