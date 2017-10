Las Vegas: Elle prend une photo avec son mari quelques secondes avant la fusillade. Ce sera leur dernière photo ensemble Denise et Tony Burditus étaient présents lors de la terrible fusillade qui a frappé le festival Route 91 Harvest à Las Vegas.

Denise a été frappée par une balle alors que le couple tentait de s'échapper. Tony l'a ensuite emmené dans un camion mais Denise a perdu connaissance.

Elle est morte dans les bras de son mari.

Quelques heures plus tard, Tony a écrit un statut Facebook informant tous ses proches de la tragique nouvelle que son épouse était décédée.

Denise était mère deux enfants et avait cinq petits-enfants.

Le couple était parti à Las Vegas pour le week-end. Ils avaient publié plusieurs photos d'eux au restaurant et autour de la piscine sur les réseaux sociaux.

Tony et Denise s'étaient rencontrés au lycée à Berkeley County en Virginie. Ils s'étaient mariés et avaient fondé une famille alors que Tony était toujours dans l'armée.

Toutes nos condoléances à Tony et aux proches de Denise.

La fusillade de Las Vegas survenue il y a plus d'une semaine, a coûté la vie à 59 personnes dont le tueur et a fait plus de 500 blessés.

Peu de temps avant la fusillade, le couple marié depuis 32 ans, a pris une photo ensemble. Ils ignoraient que ce serait la dernière.



