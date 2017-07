Lat Diop indispose Dionne à Guédiawaye : "L’Etat n’a rien fait pour la jeunesse dans le domaine de l’emploi"

La tête de liste nationale était hier dans le département de Guédiawaye. Mahammed Boun Abadallah Dionne a eu droit à une kyrielle de doléances des responsables de la coalition et des jeunes.



Lat Diop, responsable de l’Apr à Golf Sud, devant un stade Amadou Barry plein comme un œuf, a surpris son monde. "L’Etat n’a rien fait pour la jeunesse dans le domaine de l’emploi", a-t-il dit.



Prenant la parole, M. Dionne dit avoir pris « bonne note » de la remarque tout de même gênante pour celui qui a choisi le bilan du Président pour sa ligne de campagne. Et il répond à Lat Diop : "Plus de 25% des jeunes n’ont pas de qualifications requises. C’est pourquoi le Chef de l’Etat a mis 40 milliards de F Cfa pour des centres de formation."



Le Pm n’a pas, par ailleurs, raté la coalition Manko Taxawu Sénégal (Mts). Cette coalition a vu sa défaite et c’est sûr que la victoire est de notre cote » a-t-il dit. Une pique sans doute à Malick Gackou, tête de liste départementale de Mts à Guédiawaye.



Le Quotidien