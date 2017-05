Lat Diop sur le choix de la tête de liste de Bby à Guédiawaye: « Aliou Sall doit arrêter de nous tympaniser »

Des proches de Aliou Sall avaient accusé Lat Diop de travailler en sourdine "contre leur mentor". L’intéressé qui réagissait hier devant ses militants, ne se cache plus ? « Désormais, le parti ne sera plus pris en otage par certains qui se croient puissants et tout permis. A chaque sortie maladroite, nous allons apporter une réplique et je parle du maire Aliou Sall », précise Lat Diop qui rencontrait ses militants à Guédiawaye.



Le responsable de l’Apr d’ajouter : « pourquoi tout ce tintamarre autour de sa personne ? Ici à Guédiawaye, il n’y a pas qu’Aliou Sall ? Je vous demande de croire à vos responsables qui étaient avec lui dans les moments difficiles. » Sur le choix de la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar dans le département, il rappelle que c’est l’affaire du président de la coalition, Macky Sall. « Alors personne n’est tête de liste. Qu’il (Aliou Sall) arrête de nous tympaniser ! », insiste-t-il.



Le Quotidien