Les Acteurs de l'industrie Musicale (AIM) s'unissent pour remercier l'Artiste Youssou Ndour, lauréat 2017 du Praemium Imperiale, qui a décidé de reverser la somme totale de cette distinction, qui s'élève à presque 75 000 000 FCFA au programme de couverture maladie des Acteurs culturels.



Avec ce geste de générosité envers ses collègues Acteurs culturels, l'artiste Youssou Ndour nous prouve qu'il est bien conscient des difficultés du secteur et compte apporter son soutien.



"Le succès d'un homme est mesuré en fonction de son entourage et de sa générosité"



En posant cet acte, L'artiste vient de lancer un signal fort et un exemple à suivre.



Par ailleurs les Acteurs de l'industrie Musicale invitent Les structures compétentes à s'organiser pour une utilisation efficiente de cet argent, qui devrait marquer le début de la fin de cette série de détresses des Acteurs culturels.



Le Président de L'AIM



Zeynoul SOW